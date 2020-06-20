خاص| سر حزن "أردوغان" على سقوط نظام البشير.. خبير يكشفه

السبت 20 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشف المحلل السياسي السوداني، ماهر ابوالجوخ، عن سر حزن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على سقوط حكم الاسلاميين في مصر والسودان.



وأضاف القيادي بالتحالف الوطني السوداني في تصريحات خاصة لـ"اخبار الخليج 365"، أن حزن أردوغان على سقوط الإخوان لا يرتبط بالديمقراطية كما يدعي، وإنما يرتبط بضباع رؤية أنقرة وتصوراتها وصلاتها الايدلوجية مع المجموعات الاسلامية التي كانت تحكم في القاهرة والخرطوم.

ويقول المحلل السياسي السوداني، إن الحكومة السودانية رفضت الوجود التركي في منطقة البحر الاحمر، بالغاء الاتفاقية السابقة بين أردوغان والبشير، حتى لا تهدد تركيا دول الجوار السوداني وعلى وجه الخصوص مصر.