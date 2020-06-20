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السبت 20 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
كشف المحلل السياسي السوداني، ماهر ابوالجوخ، عن سر حزن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على سقوط حكم الاسلاميين في مصر والسودان.
وأضاف القيادي بالتحالف الوطني السوداني في تصريحات خاصة لـ"اخبار الخليج 365"، أن حزن أردوغان على سقوط الإخوان لا يرتبط بالديمقراطية كما يدعي، وإنما يرتبط بضباع رؤية أنقرة وتصوراتها وصلاتها الايدلوجية مع المجموعات الاسلامية التي كانت تحكم في القاهرة والخرطوم.
ويقول المحلل السياسي السوداني، إن الحكومة السودانية رفضت الوجود التركي في منطقة البحر الاحمر، بالغاء الاتفاقية السابقة بين أردوغان والبشير، حتى لا تهدد تركيا دول الجوار السوداني وعلى وجه الخصوص مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| سر حزن "أردوغان" على سقوط نظام البشير.. خبير يكشفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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