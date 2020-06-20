خاص.. قيادي بالتحالف الوطني: أنقرة تأوي الإخوان الهاربين

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السبت 20 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
كشف المحلل السياسي السوداني، ماهر ابوالجوخ، عن إيواء أنقرة لنواب الرئيس المعزول، وهم فيصل حسن ابراهيم وابراهيم محمود،ومدير جهاز الامن والمخابرات الأسبق، محمد عطاء المولى، وزوجته مسؤول التنظيم في الحركة الاسلامية السودانية التي تعتبر ذات صلة وثيقة بالتنظيم الدولي للاخوان المسلمين الموجود في تركيا.
وأضاف القيادي بالتحالف الوطني السوداني في تصريحات خاصة لـ"اخبار الخليج 365"، أن تركيا وفرت ملاذات امنة لقيادات الصف الأول لحزب المؤتمر الوطني (المنحل) وسمحت لها بالعمل السياسي، وأن هذه العناصر تخطط من داخل الاراضي التركية انشطة مناهضة للحكومة السودانية، كما سمحت لهم باستثمار الاموال المنهوبة من الشعب السودان في انشطة تجارية باسم الحركة الاسلامية.
ويقول ابوالجوخ إن ايواء أنقرة للاسلاميين السودانيين، والداعية الاسلامي، عبد الحي يوسف، صاحب مجموعة قنوات طيبة التي تبث من انقرة،وعدد من الفلسطيين الذين يعملون معه، يتطابق مع في كثير من جوانبه لإيواء حركة الاخوان المسلمين في مصر بعد انتاء حكم الرئيس محمد مرسي، في يونيو2013.
ويضيف هذا يظهر أن تركيا تقدم تصوراتها الإيدلوجية على تعاطيها مع الدول الأخرى على أساس المصالح وتبادل المنافع المشتركة.
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