خاص.. خبير يكشف سبل دعم أردوغان لمعارضة السودان

قال المحلل السياسي السوداني، ماهر ابوالجوخ، إن السودان لم يتخذ مواقف مباشرة ضد تركيا رغم التورط التركي في إيواء واحتضان قيادات وعناصر النظام المعزول والسماح لهم ليس بالتواجد في الاراضي التركية.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اخبار الخليج 365"، إن الإخوان المتواجدين بتركيا عملوا على اطلاق وتحريك منصات اعلامية ضد الحكومة في السودان، مشيرا إلى اطلاق بث قناة طيبة التي يملكها الداعية الاسلامي عبد الحي يوسف المحسوب على النظام المعزول، محتوى سياسي تحريضي ضد السلطة القائمة في السودان. . واعتبر أبو الجوخ هذا المسلك درجة عالية من العداء التركي تجاه السودان، الذي لم يرد بفتح اراضيه لاحتضان مجموعة فتح كولن المناهضين لأردوغان..

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