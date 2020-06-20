الإلتزام بمطلوبات البيئة والسلامة بشركات التعدين (9٪) فقط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد تقرير رسمي من جهات الاختصاص بقطاع التعدين، أن النسبة العامة للإلتزام بمطلوبات البيئة والسلامة بشركات التعدين بمسمياتها المختلفة (امتياز، تعدين صغير، وشركات معالجة مخلفات التعدين) خلال الربع الأول من العام 2020م بلغت (9٪).

وكشف التقرير طبقاً لـ(باج نيوز)، أن أن نسبة الإلتزام في شركات الإنتاج بلغت (37٪)، و(1٪) بشركات الاستكشاف، فيما كانت النسبة (0٪) بشركات التعدين الصغير.

وأوضح التقرير أن نسب الرقابة الإدارية على البيئة والسلامة تفاوتت من بند إلى آخر حيث كان مطلوب تنفيذ (30) مأمورية تفتيشية لشركات التعدين تم تنفيذ (25) مأمورية، وأكد التقرير أن تقارير البيئة والسلامة خلال الربع الأول من العام 2020م كان المطلوب (105) وما تم تنفيذه في هذا الصدد بلغ (39) فقط.