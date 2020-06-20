الدولار يواصل التراجع بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تراجعت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي امام الجنيه فى ختام تداولات السبت مع اقتراب دخول منشور تحرير صادر الذهب حيز التنفيذ اعتبارا من غد الأحد .

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل( السوداني) فإن سعر الشراء للدولار سجل 144جنيها والبيع 146جنيها فيما سجل سعر الشراء للريال السعودي 36جنيها وَ37جنيها للبيع و بلغ سعر الشراء للدرهم الاماراتي 37جنيها والبيع 37.5جنيها.

وارجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات لتحسن المعرَوض من العملات مقابل ضعف الطلب و قرارات اللجنة الاقتصادية الطارئة بتحرير صادر الذهب فضلا عن الإجراءات الخاصة بمحاربة تجار العمله.

وتوقع المتعاملون مزيدا من الانخفاض فى أسعار العملات خلال الأيام المقبلة .

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