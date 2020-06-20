واشنطن تهاجم مجلس حقوق الإنسان الأممي وتصفه بـ”وكر للدكتاتوريين”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجهت الولايات المتحدة، اليوم السبت، انتقادات لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على خلفية إجراءه تصويتا تناول أحداث العنف التي وقعت بعد مقتل المواطن من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد الشرطة الأمريكية.

القاهرة- سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية بعنوان “حول نفاق مجلس حقوق الإنسان الأممي”، أن “قرار المجلس أمس بالتصويت على قرار يركز على عمل الشرطة وقضية العرق في الولايات المتحدة يمثل سقطة جديدة”.

ووصفت المجلس بأنه “وكر للديكتاتوريين والأنظمة الديمقراطية التي تدللهم”، مشيرة لعضوية دول مثل الصين وكوبا وفنزويلا بالمجلس.

وأكدت أن “الجدال المدني الجاري حول الوفاة المأساوية لجورج فلويد في الولايات المتحدة لهو مؤشر على قوة ديمقراطيتنا ونضجها”.

وأضافت أن المجلس “للأسف برهن على حكمة القرار الذي اتخذناه بالانسحاب منه في 2018”.

وأمس الجمعة، تبنى مجلس حقوق الإنسان بالإجماع، في دورته الـ 43 قرارا يدين بشدة “الممارسات العنصرية والتمييزية التي ترتكبها قوات إنفاذ القانون ضد الأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي، خاصة تلك التي أدت إلى وفاة جورج فلويد في مينيسوتا”.