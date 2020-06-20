تركيا: كان أمام حفتر فرصة لم يستغلها ومصيره الهزيمة النكراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، إن الحل السياسي هو الأفضل بالنسبة لليبيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن الوزير قوله “يجب ألا يكون للانقلابيين دور في إدارة البلاد، والحل السياسي هو الأفضل بالنسبة لليبيا”.

​وتابع الوزير التركي “كان أمام حفتر فرصة للتفاوض لكنه لم يستغلها، لذلك يجب ألا يكون لانقلابي مثله دور في مستقبل ليبيا”.

​وأضاف “حفتر لم يصغ لنداءات التهدئة بل على العكس زاد من عدوانه لذلك مصيره الهزيمة”.

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