أردوغان: أرادوا التخلص منا عبر الانقلاب وتركيع تركيا عبر المؤامرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أنه “من خلال محاولة الانقلاب (صيف عام 2016) أرادوا التخلص منا وتركيع تركيا عبر المؤامرات الاقتصادية”.

وقال خلال كلمة ألقاها الرئيس التركي، السبت، عبر “الفيديو كونفرانس”، في مراسم افتتاح “سد قارص” الواقع في منطقة شرق الأناضول “ندخل مرحلة جديدة في نضالنا من أجل الديمقراطية والتنمية”.

وأشار إلى أنه ستتم مواصلة سياسة بناء الصروح وتقديم الخدمة للمواطنين الأتراك دون انقطاع.

وأضاف أن “تركيا على رأس الدول التي تستعد لدخول حقبة جديدة عبر بنيتها التحتية المتطورة ومواردها البشرية الشابة والمتعلمة وإدارتها الثابتة والمستقرة”.

وأردف قائلا “نحن اليوم قريبون أكثر من أي وقت مضى، من وضع تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات بالعالم”، مشيرا إلى أن تركيا حققت “نموا اقتصاديا بمعدل 4.5 في المئة في الربع الأول من العام الجاري رغم بدء انتشار كورونا بالبلاد في مارس/آذار الماضي)”.

وقررت السلطات التركية إلزام المواطنين الأتراك في أنقرة وإسطنبول وبورصة بارتداء الكمامات في الشوارع والأماكن العامة في خطوة احترازية تأتي في ظل ارتفاع إصابات كورونا منذ أيام في البلاد.

وأعلن وزير الصحة التركي، اعتزام بلاده فرض حظر تجوال جزئي أيام بعض الامتحانات التعليمية، خلال حزيران/ يونيو الجاري، لتسهيل عملية توجّه الطلاب إلى مراكز الامتحان والعودة منها من خلال تخفيف نسبة الازدحام، في إطار التدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار وباء كوفيد – 19.