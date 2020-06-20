شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إن مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون سيدفع “ثمنا باهظا” لما وصفها الرئيس بأنها “مذكرات غير قانونية”.

وقال ترامب على تويتر بعد أن رفض قاض منع نشر الكتاب، إن بولتون “عرض الأمن القومي للخطر من خلال تضمين مواد سرية، لقد خالف بولتون القانون وتم استدعاؤه وتوبيخه على فعل ذلك، مع دفع ثمن باهظ للغاية”.

وأضاف ترامب عن بولتون المتشدد “إنه يحب إلقاء القنابل على الناس وقتلهم. الآن سيسقط القنابل عليه! دون أن يذكر تفاصيل عن الإجراء الذي قد تتخذه إدارته. المادة السابقة بوتين: الدواء الروسي ضد فيروس بوتين: الدواء الروسي ضد فيروس كورونا هو الأفضل في العالم المقالة القادمة أردوغان: أرادوا التخلص منا عبر الانقلاب وتركيع تركيا عبر المؤامرات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: جون بولتون سيدفع ثمنا باهظا مقابل مذكراته “الغير قانونية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.