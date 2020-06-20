"أردوغان".. شريك رجال البشير في غسيل الأموال

السبت 20 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشفت واقعة عن شراكة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رجال نظام عهد الرئيس المعزول عمر البشير في غسيل الأموال.



في مايو الماضي، حررت نيابة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمراً بالقبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني السابق والقيادي بحزب المؤتمر الوطني عصام أحمد البشير، وهو مقرب من رئيس النظام المعزول عمر البشير ـ بتهمة غسيل الأموال، وحجز أرصدته في البنوك التجارية وحظره من السفر، على خلفية الاشتباه في تحاويل مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت 680 ألف يورو.

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وذكر موقع "تاسيتي نيوز" السوداني أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد السابقة قد اشتبهت في تحاويل مالية من حساب عصام البشير إلى الخارج، فأحالت الأمر إلى وكيل نيابة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أحمد سليمان العوض.

وأضاف الموقع نقلاً عن "مصدر" أن النيابة حققت في حالة الاشتباه وتوصلت إلى أن المذكور أجرى معاملة بنكية من حسابه الشخصي ببنك شهير في الخرطوم إلى بنك في تركيا وتوصلت إلى أن المبلغ المحول بلغ (680) ألف يورو، هذا ما استدعى التحقق من مصدر الأموال نظراً لمهنة المتهم.

وأشار المصدر، بحسب الموقع، إلى أن النيابة دونت ضده بلاغاً وفقاً للمادة (35) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأصدرت أوامرها أمس بالقبض عليه وشرعت في تنفيذها.