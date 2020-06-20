في أزمة الكهرباء.. كيف خان أردوغان العهد مع السودان؟

السبت 20 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

خان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العهد مع السودان بمخالفة الاتفاقية الموقعة بين الخرطوم وأنقرة في مجال الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، لأهداف خفية.



ومنذ فترة اتفقت الدولتان على أن مد محطة توليد الكهرباء التركية العائمة بميناء بشائر السوداني البلاد بالتيار الكهربائي، بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ميجاواط لتحقيق الاستقرار في الطاقة.

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وفي مارس 2019، وقعت الحكومة السودانية، مع شركة تركية بروتوكول تعاون في مجال الكهرباء وهي الشركة التركية لتوزيع الكهرباء TEDA).

ولكن مع سقوط عمر البشير، بدأ الرئيس التركي يخون تلك الاتفاقات عقب قطع تركيا إمدادها للخرطوم بالكهرباء بذريعة تراكم ديونها، إلا أن وزارة الطاقة عوضت تلك الإمدادات ولم يحدث قصور في الكهرباء إلا فترة قليلة.

واعتبر خبراء ومصادر سودانية واسعة الإطلاع، أن الخطوة التركية تأتي ضمن مخطط إخواني لضرب الحكومة الانتقالية وإحراجها وتأليب الرأي العام عليها.