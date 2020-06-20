السر مصر.. خبير يكشف مفاجأة عن اتفاقية سواكن بين البشير وأردوغان

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السبت 20 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
كشف أحد الخبراء الأتراك عن مفاجأة بشأن السر الذي دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد اتفاقية سواكن السودانية مع عمر البشير.
وقال مستشار معهد الدراسات الاستراتيجية التركي، جواد كوك، إن أن الاتفاقية السودانية التركية التي عقدت في 2017 فيما يتعلق بالوجود العسكري التركي بجزيرة سواكن السودانية، كانت بهدف إزعاج دول جوار السودان وأولاها مصر.
وعن سبب لجوء أردوغان لتلك الطريقة لإزعاج مصر، قال "كوك": " مصر دولة مهمة في المنطقة العربية، ودونها لا يمكن التفكير في المنطقة، ولهذا السبب أعتبر هذه الاتفاقية كانت تهدف السيادة المصرية".
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