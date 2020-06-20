عاجل.. نائب رئيس مجلس السيادة يعود إلي البلاد بعد زيارته لإثيوبيا

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السبت 20 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
عاد إلي البلاد ظهر اليوم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له بعد زيارة إلي جمهورية إثيوبيا الفدرالية استغرقت ثلاثة أيام أجري خلالها مباحثات حول العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات، خاصة قضية الحدود وسد النهضة بجانب القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.
وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي الفريق الركن إبراهيم جابر والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف ، وعدد من المسؤولين بالدولة. وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في تصريحات صحفية إن زيارته إلي إثيوبيا جاءت تلبية لدعوة رسمية من رئيس وزرائها أبي أحمد؛ مبينا أن الزيارة كانت ناجحة.
وأضاف انه اطلع على تجربة إثيوبيا في مجال تطوير البني التحتية والمدن الصناعية والتقانات الزراعية والسكك الحديدية، واشاد بالتجربة الاثيوبية في زراعة أكثر من خمسة مليون شتلة.
وقال دقلو انه ناقش مع رئيس الوزراء أثيوبيا آبي أحمد إمكانية وضع خطة لانشاء سكة حديد تربط بين دولتي إثيوبيا وجيبوتي بالخرطوم وميناء بورتسودان وذلك بالاستفادة من تجربة اثيوبيا في ربطها عبر السكك الحديدية مع دولتي كينيا وجيبوتي.
وأضاف قائلاً” كما ناقشنا قضية سد النهضة، وسلام السودان، وقضية الحدود بين البلدين، ومنطقة أبيي، وقضية سلام جنوب السودان”، مبينا أن ابي احمد وعد بالعمل علي تذليل كافة العقبات ودعم اللجان حتى تتمكن من أداء مهامها في هذا المجال.
وأشار إلي أن الجانبين أمنا على ضرورة تبادل الزيارات بين البلدين والاستفادة من التجارب التي من شأنها أن تخدم مصالح شعبي البلدين وحث النائب الأول رجال الأعمال من الشباب السوداني بالاستفادة من تجربة إثيوبيا في مجالات التجارة والاقتصاد.
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