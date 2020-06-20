كيف تصدى الشعب السوداني لأردوغان؟

السبت 20 يونيو 2020

لعب الشعب السوداني دور كبير في مواجهة محاولات تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السودان بعد الإطاحة بعمر البشير.



وأكد خبراء، إن الرئيس التركي حاول التقرب من الحكومة الانتقالية إلا أنها قُبلت بالرفض من جانب الشعب السوداني، بسبب دعمه للإرهاب في المنطقة.

كما انتشر هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي، يرفض تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشئون الداخلية للشعب السوداني.

Advertisements

وقال أحد المغردين: "محاولات أردوغان الإخواني تهدد استقرار السودان وهدم استقراره بعد نجاح الحكومة الجديدة فى تهدائة الأوضاع والقبض على الهاربيين من الإخوان ومنهم أسامة عبدالله مدير الأمن الشعبى الإخوانى الأسبق".

وأضاف أخر، "الوجود التركى في المنطقة ساعد وسهل نقل الإرهابيين من أماكن القتال في سوريا إلى السودان".

وعلق أحدهم "تركيا وزعيمها الإرهابى يدعمون المتطرفين وبقايا النظام السابق ويفتحون أبوابهم للإخوان وإحباط هروب الإخوانى أسامة عبدالله بعد محاولة تخريب السودان".