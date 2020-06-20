شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أحيا الفنان عاصم البنا يوما ترفيهيا للكوادر الطبية بمقر سكنهم بداخلية حسن إبراهيم مالك ببحري، وجاءت الخطوة تشجيعا للجيش الأبيض وتخفيفا لضغوط العمل؛ بحسب ما قالت الجهات التي أشرفت على قيام اليوم الترفيهي. إلا أن الحفل قوبل بنقد كبير من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تبادلوا عددا من الفيديوهات للحفل يظهر من خلالها عدد من المتواجدين بالمبنى وهم يتراقصون على انغام الموسيقي دون أن يلتزم أحدهم بالإجراءات الاحترازية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حفل ترفيهي لعاصم البنا يشعل الأسافير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.