تجمع المهنيين يدعو للمشاركة في موكب 30 يونيو

دعا تجمع المهنيين السودانيين القطاعات كافة للخروج في موكب 30 يونيو

وقال التجمع في بيان له السبت، إن الموكب تصحيح لمسار الفترة الانتقالية والدفع بالحكومة من أجل إنجاز المهام الثورية.

وأضاف: إن الاستمرار في العمل الثوري السلمي المصادم يأتي لتصحيح المسار والدفع بحكومة الفترة الانتقالية لإنجاز المهام الثورية العاجلة.

وطالب باضطلاع مجلس الوزراء بملف السلام العادل المستدام وتحقيقه بالمخاطبة الجادة لجذور الأزمة السودانية عبر مائدة واحدة دون تجزئة.

وشدّد التجمّع على ضرورة تقديم رموز النظام البائد ومرتكبي كافة الجرائم لمحاكمات عادلة وعلنية بشكل عاجل ودون تأجيل.

وأكّد التجمع بحسب صحيفة السوداني ضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية المدنية بتكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين وتشكيل المفوضيات من قوى الثورة الحية المصادمة مع ضمان تمثيل النساء بالنسب المتفق عليها وما يعكس دورهن في التغيير.

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ودعا للعمل العاجل على الإصلاح الاقتصادي بالقطع الكامل مع سياسات النظام البائد وروشتة البنك الدولي، وتبني سياسات ترعى الفقراء والكادحين وتدعم الإنتاج والمنتجين، وتصفية الاقتصاد الموازي وولاية وزارة المالية ومجلس الوزراء على كافة موارد الدولة، وخروج المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل كامل من أي نشاط استثماري.

وطالب التجمّع بالإسراع في تصفية تمكين عناصر النظام البائد في جهاز الشرطة وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بعقيدة جديدة أساسها خدمة المواطن وحماية أمنه وسلامته وأضاف” يجب العمل بشكل عاجل على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتصفية كافة الميليشيات وبناء جيش وطني قومي واحد تحت إشراف كامل من مجلس الوزراء المدني”

وهياكل السلطة الانتقالية المنتظر استكمالها تتمثّل في تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، وتكوين المفوضيات المستقلة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )