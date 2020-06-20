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حفل ترفيهي لعاصم البنا يشعل الأسافير

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حفل ترفيهي لعاصم البنا يشعل الأسافير

 

أحيا الفنان عاصم البنا يوما ترفيهيا للكوادر الطبية بمقر سكنهم بداخلية حسن إبراهيم مالك ببحري، وجاءت الخطوة تشجيعا للجيش الأبيض وتخفيفا لضغوط العمل؛ بحسب ما قالت الجهات التي أشرفت على قيام اليوم الترفيهي.

 

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إلا أن الحفل قوبل بنقد كبير من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تبادلوا عددا من الفيديوهات للحفل يظهر من خلالها عدد من المتواجدين بالمبنى وهم يتراقصون على انغام الموسيقي دون أن يلتزم أحدهم بالإجراءات الاحترازية حسب ماورد عن صحيفة السوداني.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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