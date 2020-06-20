الروابط المهنية ورابطة المرأة السودانية (سوا) تدعم جهود مكافحة كورونا بـ(500) ألف دولار

وصلت مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم “السبت” ، شحنة مستلزمات طبية نحو (7) طن وتم شرؤاها من الصين بقيمة بلغت نحو 500 ألف دولار لدعم جهود وزارة الصحة الإتحادية في مكافحة فايروس كورونا المستجد .

ويأتي وصول المستلزمات الطبية تتويجا لحملة “إيدينا للبلد” التي نظمتها الروابط المهنية ورابطة المرأة السودانية (سوا) بجهود (10) روابط مهنية (الأطباء والمهندسون، والصيادلة والمرأة، والقانونيون والمعلمون، والاعلاميون، واساتذة الجامعات وتقنيو المختبرات وتقنيو المعلومات) بالتعاون مع قطر الخيرية الشريك الانساني والسفارة السودانية في الدوحة.

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ونجحت الحملة في جمع (2) مليون ريال قطري ، عبر منافذ تحصيل قطر الخيرية في الدوحة ، وتحت اشرافها،وبمساهمة السودانيين وخيرين قطريين.

وفي مرحلة الحملة الثانية تم فتح حساب منفصل في بنك “قطر الوطني” بالتعاون مع السفارة السودانية في الدوحة وساهمت الروابط المهنية ورابطة المرأة السودانية (سوا) والروابط الجغرافية والاقليمية بنحو 335 الف ريال لحملة إيدينا للبلد.

وبحسب صحيفة السوداني، أعلنت المكونات المهنية ورابطة المرأة السودانية (سوا) إستمرار الجهود المشتركة والتعاون مع الجهات المختصة في السودان، في مكافحة كورونا وتلبية نداء الوطن في كافة المجالات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)