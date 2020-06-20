الكباشي : إذا تأخر السلام سنعين الولاة

هدد عضو مجلس السيادة الفريق ركن شمس الدين كباشي بأن الحكومة ستعمل على على تعيين الولاة وتتجاوز اتفاقها مع الجبهة الثورية حال تأخر توقيع اتفاق السلام وأكد حرص الحكومة على الوصول لاتفاق سلام وقال لدى لقائه فعاليات الولاية لمناقشة قضايا للخدمات أمس هنالك بعض القضايا العالقة على طاولة الحوار نأمل الوصول فيها الى توافق مع اطراف التفاوض بجوبا مؤكدا ان توقيع كافة الاطراف هو اولى اهتمامات الدولة وأكد ان السلام هدف استراتيجي للدولة لايمكن التنازل عنه وعليه سوف تحرص الدولة على تحقيقه وذلك بمشاركة كافة الاطراف دون استثناء واكد استعداد المكون العسكري لتقديم اي تنازل من اجل تحقيق السلام للوصول الى توافق تام بين ابناء الوطن الواحد .

ونوه الى أن قوى اعلان الحرية والتغيير قدمت قائمة للولاة المرشحين و يجري التشاور حولها وأكد ان المكون العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير ومجلس الوزراء يولون اهتمامهم لقضايا الشراكة والسلام والامن والاقتصاد بجانب ملف تعيين المجلس التشريعي والولاة نصب أعينها وأقر بمشروعية المطالب الخاصة برفع مستوى البنى التحتية لوزارة الصحة وأقر بوجودوقصور في ووصف الوضع الصحي بالمركز و الولايات بالمؤسف وأرجع ذلك لتردي الوضع الاقتصادي والازمة التي تمر بها البلاد.

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وتعهد وزير الحكم الاتحادي دكتور يوسف ادم الضي بمتابعة قضايا الصحة والايرادات والطرق واشار الى وجود معالجات للسلع الاستراتيجية وكشف عن صدور مراسيم اللجنة العليا للطوارئ لمعالجة هذه الجزئية المهمة وقال ان هنالك فجوة في القمح تعمل الدولة على معالجتها في القريب العاجل. و لفت الى أن مشاكل الخدمات الاساسية بولاية غرب كردفان لا تختلف كثيرا عن بقية الولايات وأردف وبالرغم من ذلك الا انها تحتاج الى رعاية خاصة في هذا الاطار. واكد دكتور يوسف على اهمية دور الادارة الاهلية في رتق النسيج الاجتماعي.

وبحسب صحيفة الجريدة، اكد ولاية غرب كردفان اللواء ركن عبدالله محمد عبدالله التزامه بمتابعة ملف الخدمات الاساسية في المياه والكهرباء والصحة وقال ان وزارة المالية وافقت على تمويل الطرق الداخلية بمحلية النهود و وكشف عن بدء مناقشة دراسات المشروع مع الشركة المنفذة . وفيما يختص بالصحة أقر بأن الولاية ت من اسوأ ثلاث ولايات في مجال تردي الوضع الصحي وكشف عن شىروع حكومة الولاية في خطوات تنفيذ مشروع لتغطية مواطني الولاية وادخالهم في التأمين الصحي بالشراكة مع التأمين الصحي الولائي ووجه الوالي وزارة البنى التحتية لاجراء دراسة عاجلة لشبكة مياه مدينة النهود الداخلية ووجه المدير التنفيذي لمحلية النهود بضرورة مراجعة ملف كهرباء مدينة النهود .

من جهته طالب المتحدث الرسمي بإسم تنسيقية قوى اعلان الحرية والتغيير بمحلية النهود الاستاذ ربيع احمد بكري طالب وفد المجلس السيادي ووالي ولاية غرب كردفان بضرورة استكمال هياكل الدولة وتعيين الولاة المدنيين وشدد على ضرورة دعم السلع لضمان انسيابها.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)