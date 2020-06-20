الكاف يوقع غرامة مالية على الهلال

الخليج 365 :
تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الافريقي للعبة (كاف) يؤكد فيه إيقاع لجنة الانضباط التابعة له، غرامة مالية على نادي الهلال الخرطوم قيمتها (30) ألف دولار، بسبب أحداث مباراة الفريق ضد الافريقي التونسي يوم 23 ديسمبر 2018م في رابطة الأندية الافريقية أبطال الدوري، وجاء تفصيل الغرامة على النحو التالي:
(10) آلاف دولار بسبب قذف الملعب بالألعاب النارية والشماريخ والحجارة.(10) آلاف دولار بسبب قذف قارورات المياه في الملعب (10) آلاف دولار بسبب عدم توفير الحماية الكافة.هذا وأكد الخطاب ان السداد يجب أن يتم خلال (60) يوم.
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