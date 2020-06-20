الاخلاق خط أحمر

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

هناك امور لاخلاف فيها ولاترتبط بمن يكون حاكما ومن هو الذى فى المعارضة .

هناك قيم لابد ان تكون حاكمة على الكل .

اخلاقنا واحترامنا لانفسنا يوجبان علينا محاربة الميوعة والخلاعة والفجور وعدم الانضباط فى السلوك قولا وعملا ، وقبل ذلك فإن ديننا الحنيف يوجب علينا التحلى بالادب

والذوق الرفيع والخلق القويم ، وهذا ما توجبه الفطرة السليمة حتى ان لم تحث عليه الاديان فكيف ان كان الامر كذاك.

هذه المقدمة لا اخالها محل خلاف بين الناس ، وكل من يقرأها ربما يقول نعم كلنا نتفق على ذلك فماذا حدث حتى تكتب هذا الكلام ؟ نقول نعم الناس متفقة على ذلك – فى الغالب – ، ومن شذ لايعتد به فالشاذ لا اعتبار له ، وما دعانا للكتابة فى هذا الموضوع هو الخبر التالى الذى ننقله من احدى الصفحات الاخبارية السودانية على الانترنت

، ويقول الخبر :

عن_مصدر في وزارة الإتصالات .. تم رفع

الحجب عن جميع المواقع الٱباحية في السودان ، رغم وجود الاجهزة والبرمجيات التي تقفل تلك المواقع ، وهذا يؤكد بأن الأمر قد تم بشكل مدبر ومقصود وبخطة من جهات لغرض معلوم .

واليوم تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنطاق واسع صورة من موقع وزارة الشؤون الدينية يظهر فيها رابط لاحد الافلام الاباحية وفي الماضي ومنذ وقت قريب كان من المستحيل أن تفتح مثل هذه الروابط في السودان .

ونقف هنا محتارين مستغرببن من الجهة التى اتخذت هذا القرار – هذا ان صح الخبر طبعا ، مع ان الكثيرين يرجحون صدقه ، والله اعلم –

ونقول ان من اصدر القرار ومن نفذه لايستحق الاحترام ، بل نقول انه يستحق الاقالة والمحاكمة فورا ، ولايقولن لنا احد ان الامر يدخل فى باب الحريات فليست هذه هى الحرية وانما هذا انحلال وفساد وتدمير للمجتمع وحرب على القيم ، وهذا ما لن يقبل به أى شخص يحترم نفسه ويحترم من حوله .

ان ثبت ان هذا القرار تم اتخاذه بناء على تخطيط مسبق من جماعة توافقت عليه فإن ذلك يقتضى دق ناقوس الخطر ، ولابد من القول ان هذه الجهة التى تقف خلف القرار – فى حال صدق الفرضية – ان فعلت ذلك باعتبار ان النظام السابق كان يعتدى على حريات الناس وان العهد الحالى هو العهد الذى يحترم الحريات فاننا نقول لهم اخطأتم بشكل فادح وكبير ، ولابد ان تفهموا انكم بهذا الفعل الفبيح لا تزيلون اثار الانقاذ ، وإن كانت هى التى اغلقت المواقع الاباحية فهذا امر جيد يحسب لها وانما تعلنون الحرب على. الشعب ، واى كلام غير ذلك يصبح سفه وعدم أخلاق وانحلال وهو امر مرفوض جملة وتفصيلاً فالاخلاق خط أحمر ولايجوز انتهاك هذه الحرمات .