بالعملة المحلية.. المالية تشتري آلاف الأطنان من القمح من برنامج الغذاء العالمي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استلم السودان 40 ألف طن من القمح، اشترته وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية عبر برنامج الأغذية العالمي، في إطار تنفيذ الإتفاقية الموقعة بين الطرفين في أبريل الماضي، التي تنص على شراء واستيراد 200 ألف طن من القمح عبر برنامج الأغذية العالميْ نيابة عن حكومة السودان، على أن تقوم الحكومة السودانية بسداد قيمة المبلغ بالعملة المحلية، ليستخدم برنامج الأغذية العالمي العملة السودانية التي يتلقاها من وزارة المالية لتمويل برامجه وعمله الإنساني في السودان.

وقالت وزارة المالية -في بيان الجمعةْ- إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود حكومة السودان لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير النقد الأجنبي لبنك السودان المركزي.

يذكر انه قد تم التخطيط لاستيراد القمح من خلال 5 دفعات؛ يبلغ حجم كل دفعة 40 ألف طن على مدى 10 أشهر، وتوصلت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية لتفاهمات مع برنامج الأغذية العالمي في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها مشروع دعم الأسر الذي أطلقته الحكومة مؤخرا للاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية للبرنامج في البلاد.