إستراحة السبت !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* (الأمان) هو من (اركان الحب المعافى) .

* وبالحسابات البلدية .. (الأمان) هو (حجر اساس) في أى بنيان عاطفى .

* اى علاقة عاطفية ما فيها (امان) تجدها قابلة للسقوط وفي ذلك هى اشبه بـ(الراكوبة في الخريف) .

* والخوف يهدم الحب مهما كانت قوته .

* قصص الريد في العادة بتكون محفوفة بالخوف .

* في ناس ما بيخافوا لانو اصلا الريد عندهم حاجة (ثانوية) .

* وحاة الله في ناس الريد عندهم (بريستيج) ساكت .

* وزي ديل لو حبيتهم بتتعب تعب الموت .

* اسوأ حاجة في الدنيا دى تحب ليك واحدة (جاهلة) .

* جاهلة مش يعنى ما متعلمة .

* لا لا في ناس متعلمين لكن مع ذلك (جهلاء) جدا .

* ريد البت الجاهلة ممكن يوديك في احسان الاحوال (تجانى الماحى) .

* لأنو الجاهل بيتصرف تصرفات (سخيفة) تجعلك (26) ساعة في اليوم عايش على اعصابك .

* بتكون مليان خوف .

* اليوم اود الحديث عن واحدة من اجمل واقوى الاغنيات السودانية .

* وقوة هذه الاغنية تكمن في كونها خرجت من (قلب حنين) وصدحت بها (حنجرة عتيقة) .

* تخيل كلام طالع من قلب عزمى احمد خليل ويغنيهو الهادى الجبل .

* يعنى (قلب عزمى) لاقى (حنجرة الهادى الجبل) .

* وهذا لعمري (بزار وترف) .

* عزمى شاعر (كامل الدسم والفرح) .

* كفة (الفرح) عند عزمى توازى كفة (الحزن) ولذلك هو زول عبارة عن (قوس قزح) .

* يطيب لي ان اقف اليوم عند أغنية (ما اتعودت اخاف من قبلك) .

* وقبل ان ننطلق لابد من وقفة صغيرة .

* قبل فترة جمعتنى مكالمة طويلة مع الفنان الجميل الهادى حامد ود الجبل .

* والهادى الجبل بعد كل هذه السنوات المتراكمة ترك (الجبل) ورحل (الفتيحاب) في رحول تاريخى .

* ولأننى أعلم مدى الجرح الذى يسببه (الرحول) وذكريات المكان إتصلت بالهادى حتى اطمئن على (مزاجه) .

* قلت للهادى : رأيك شنو في أغنية (اخري معاك) ؟؟

* قال لي : الاغنية دى عندي زي (جنا الحشا) .

* إستهل عزمى النص قائلا :

مـا اتـعــودتــا اخــاف مــن قـبـلـك إلا معاك حسيت بالخوف

أعـمــل آيـه ما القسمه اختارت وكل الناس حاكماها ظروف

عــارف ويــن خطواتك ماشه وآخري معاك ما معروف

* في هذا الكوبليه يستطيع المتلقى ان (يفهم القصة) لحد ما .

* الريد بيعلم الخوف .

* لو كنت رجل (شجاع القلب) يستطيع الحب ان (يكسر قلبك) .

* في هذا الكوبليه هنالك توكل كبير من عزمى يظهر في قوله : (اعمل آيه ما القسمة اختارت) .

* التسليم والاستسلام للقسمة هو (عقيدة وايمان وتوكل) ..

* يقول عزمى : (عارف وين خطواتك ماشه واخري معاك ما معروف) ، هذه الفتاة الملهمة تعلم الى اين تذهب خطواتها المستقبلية بينما عزمى يؤكد انه لا يعلم الى اين تسير خطواته ..

* أنا من خلال هذه النص فهمت ان الفتاة التى ألهمت عزمى تغيرت دون اسباب واضحة .

* كانت بينهما (قصة ريد) ولكن الاحساس من جانب هذه الفتاة قد اصابه الخمول ولم تعد كما كانت وهذا ما يظهر في الكوبليه القادم :

يـامــا كـتـيــر فـكــرتـه اصــارحــك واستـنـيـتك تبدأ السيرة

لا أتكـلــمــتــه ولا لـمــحــتــه ولا بـيـنـتــه الـريـــده مصيره

والحـنــيــه الكـنــت بـديــتــهــا هـســه بـقــيت بتشوفه كتيره

وزي خليتنى اشك فى ريدتى وخفته تكون مشغول بى غيره

أنـا مـن قـبـلـك مـا اتـحـيرتا جيت وريتنى دروب للحيره

*كحال كثير من البنات ، زولة تكون معاك في امان الله فجاءة دون اسباب تتغير .

* اسوأ من هذا في بنات الواحدة لما تتغير ما بتوريك سبب (الجفا) ولا بتكوريك مصير الريدة .

* وعزمى لعله عثر على واحدة من هذا الصنف عشان كده قال (لا أتكلمته ولا لمحته ولا وريتنا الريد مصيره) .

* من خلال النص وضح ان هذه الفتاة كانت (مندمجة) مع عزمى بل هى التى بدأت (الحنية) وهسه بقت تشوفه كتيرة .

* الاهمال الذى وجده عزمى جعله يشك في (الريدة) ، وأى ريدة يدخل عليها (الشك) مباشرة اقنع من خيرا فيها .

* قال : (خليتنى اشك في ريدتى وخفته تكون مشغول بغيره) .

* على المستوى الشخصى لا استبعد ان تكون هذه الفتاة قد (إنشغلت بقصة ريدة اخرى) ، ولان صاحب بالين كضاب فكان لابد ان يحس عزمى بالاهمال .

* ونحنا ناس ما بنحب بفوق الحب .

* يعنى انت عايش قصة حب المفروض ما تحب فوق حبك القديم .

* المهم .. يواصل عزمى :

والله عـشــانـك يـامــا صـبـرتـه لـمـا الصبر فتر من صبري

ولـمـا نـسـيــت الـدنــيـــا وحاتك من أعمارنا سنينها بتجرى

لا اتـلـومـتــه مـعـاك لا لـمـتـك وقلته براك بتحـس بى قدرى

وقـلــتــا عـلـيـك بـكـره بتتغير وألقى فى ريدك فرحـة عمرى

إلا لــقـــيــــتـــك لـســع تـايــه فـى دنـيـــاك ومـتـــوه أمـرى

* في هذا الكوبليه تدفق عزمى من شدة الشجن وشرح حاله ما بين (الصبر الذى فتر من صبره وما بين انه نسى الدنيا حتى سرقت الايام عمره) .

* كان يتمنى ان تحس هذه الفتاة بقدره العالى ولكن كل الذى حصل هى (تايه وبالتالى هو ذاتو تاه) .

* ويواصل :

كـم حــاولــتـــا أعــانــد ذيـــك واقـســى عـلـيـك بكـلمة شويه

إلا وحــاتــك غـصـــبـــاً عـنــي قـبـــل عـنــادى تجـى الحنيه

ودربـــاً سـرتــو مـعــاك بـى قـلــبى منو بلاك ما بتبقي الجيه

مــا فــارقـتــه فـى يــوم ذكــراك وأنـا ذكــراي عـندك منسيه

أنــا مـجــبـــور أسـتـنــى رضــاك وانت أريتك ترضى علىّ

*قال (غصبا عنى قبل عنادى تجى الحنية) .. منتهى الرقة والشعور الجميل .

* زولة تكون (24) ساعة في اليوم بتتذكر فيها وذكراك انت عندها هى منسية .

* ما بتجيب سيرتك ولا بالغلط .

* الجميل قوله : (انا مجبور استنى رضاك وانت اريتك ترضى علي) .

* مجبور بامر الحب .

* اغنية فاخرة تستحق الإستماع.

* و..و..

* وإلا معاك حسيت ب………… وجع حلق .