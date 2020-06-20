أصدقاء السودان والدور الألماني المنتظر.. بقلم خلف الله أبومنذر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# تبقت أيام قلائل وينطلق مؤتمر أصدقاء السودان الذى تستضيفه ألمانيا قائدة ورائدة وحادية الاقتصاد القوى المعافى الذى لا يجارى ولا يبارى في قوته وصلابته في القارة العجوز، ولابد من الاشارة للاهتمام المتعاظم الذى أبدته ألمانيا بالسودان عقب ثورة ديسمبر المجيدة الخالدة من خلال زيارة وزير خارجيتها ومن بعده رئيسها كأول مسؤولين رفيعين من دولة كبرى يزوران السودان عقب الثورة وبعد عقود من عزلة فرضها المجتمع الدولي على بلادنا من جراء جرائم وسياسات النظام الفاسد البائد الحمقاء الرعناء. # كما تجلى الاهتمام الألماني بالسودان بحرص قيادتها على زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك لأراضيها والاستقبال الكبير الذى حظى به من قبل الحكومة والمؤسسات والشركات الألمانية بقيادة المرأة الفولاذية المستشارة أنجيلا ميركل التي حرصت وحسب ما جاء بالصحف الألمانية على طرح ومناقشة كل القضايا والملفات مع ضيفها مع التركيز على العقبات والمعوقات التي تتهدد ثورة ديسمبر الخالدة والفترة الانتقالية .

# من سوء حظ ثورتنا وحكومتنا تأخر المؤتمر عن موعده المضروب مسبقا وذلك للظروف الصحية التي عاشها ويعيشها العالم قاطبة من جراء جائحة فايروس كرونا التي أرقت وأرهقت العالم قاطبة ولكن رغم هذا الظرف الطارئ حرصت ألمانيا برفقة السويد والنرويج على عقد المؤتمر لإحساسها بعمق الأزمات التي تحيط بالبلاد وقد برزت الأزمة الاقتصادية التي أرهقت المواطنين كواحدة من المعوقات التي تتطلب حلول عاجلة.

# قبل انطلاقة المؤتمر يجب ان نكون في قمة الواقعية ولا نرفع سقف طموحاتنا وتوقعاتنا من عائد الدعم المالي الذى يقدمه الشركاء في هذه المرحلة دعما للفترة الانتقالية ، وذلك لأن الدول المعنية بالدعم بلا شك تأثرت كبقية أقطار العالم بالجائحة التي أقعدت الجميع ، لهذا قد يأتي الدعم متواضعا أو ليس بالحجم الذى كان متوقعا قبل الجائحة وهذا ما يجب ان نتحسب له ونضعه في الاعتبار حتى لا نصاب بخيبة الأمل وانكسار الثقة.

# التركيز يجب ان يكون على الشراكة الاقتصادية مع الدول الأوربية خاصة ألمانيا التي أنشأت عقب زيارة رئيس الوزراء مكتب للتنسيق والمتابعة لهذه الشراكة ضم اصحاب الخبرات في مختلف التخصصات.

# ألمانيا تملك مفاتيح كل الدول الأوربية بما فيها بريطانيا التي خرجت من الكتلة الأوربية وقد قادت ألمانيا باهتمام واصرار المجموعة الأوربية لرفع الحظر والتعاون مع السودان في كافة المجالات عقب ثورة ديسمبر المجيدة.

# ألمانيا قوة اقتصادية وصناعية وعسكرية لا يستهان بها على مستوى العالم ولها رؤية جديدة في المنطقة ترتكز على دعم الشراكات الاقتصادية واستئصال بؤر الصراع وأمامنا دورها في الجارة ليبيا، وبلا شك تجد في السودان الهدف المنشود لما يتمتع به من ثروات معدنية وحيوانية وزراعية وهو صاحب أكبر انتاجية في الصمغ العربي بثمانين في المائة من الانتاج العالمي وهذه السلعة الاستراتيجية تحتاجها ألمانيا كرائدة في صناعة الأدوية بجانب المواد الغذائية وخلافها ويستفيد السودان من الخبرات الالمانية المتصاعدة في توطين التكنولوجيا المتقدمة في السودان والطاقة الشمسية وتمويل مشروعات السكك الحديدية ومجال البحث العلمي وتأهيل الجامعات وأساتذتها في المجال التقني ومجال الادوية والأجهزة والمعدات الطبية وخلافها من المجالات التي رادت فيها ألمانيا وبزت بقية دول العالم، لهذا وتماشيا مع رؤية وتخطيط رئيس الوزراء يجب ان تأتى الشراكة كأولوية.

غيض

# الشراكة التي تسهم في النمو والنهضة الاقتصادية يجب ان تكون في سلم الأوليات التي ينشدها السودان من المؤتمر أما الدعم المالي فهما كان حجمه ووزنه فهو لا يغنى عن الشراكة في الاستثمار الذى يقود للنمو الاقتصادي وارتفاع حجم الصادرات وهذا ما يعنيه رئيس الوزراء ويعمل من أجله وظل يردده منذ ان تولى المسؤولية وهو الخبير الذى حنكته التجارب.

# ألمانيا قوة اقتصادية سياسية عسكرية لا يستهان بها وتملك مفاتيح كل الدول الأوربية وقيادتها للدول الأوربية لرفع الحظر عن السودان وتبنى مؤتمر أصدقاء السودان لدعم الفترة الانتقالية عبر شراكة جادة وزيارة كبار مسؤوليها للبلاد عقب ثورة ديسمبر المجيدة واستقبالها الضافي الخرافي للدكتور حمدوك، يؤكد رغبتها وجديتها في شراكة حقيقية مع السودان.

# بمناسبة زيارة دكتور حمدوك لفرنسا والاستقبال الكبير الذى حظى بها من الرئيس الفرنسي والى ألمانيا والاستقبال الخرافي من المستشارة الألمانية التي خصته بلقاءين رغم الحضور الكبير لمؤتمر ميونخ للأمن.

# بالمناسبة دى انتو المخلوع لما كان بزور الخليج الكان بستقبلو منو ؟

# على النعمة كان السودانيون بخجلوا لما المخلوع يستقبله في المطار موظف في وزارة الخارجية ويمشى القصر يقعدوه مع الشفع أو البذورة.

# يقعدوا معاهو البذورة على قول الخليجيين ، انتو بشة ببيع داردمة؟

# سمعتوا مراسل قناة الجزيرة القطرية من واشنطن قال شنو عند زيارة دكتور حمدوك للكونغرس؟ قال: ان دكتور حمدوك أو مسؤول عربي منذ سنوات يحظى باحترام كبير من أعضاء الكونغرس وقال: هنيئا للسودانيين.

# لا تنسوا ان أول ثلاث سنوات في عهد المخلوع لم يجد السودانيون خبز ولا سكر ولا بنزين وأعدم الشهداء مجدى وجرجس وضباط 28 رمضان ودكتور على فضل وغيرهم ( رحمهم الله ) وأختفى الشاعر أبوذر وغيره.

# يا حسين خوجلي والطيب مصطفي والطاهر حسن التوم وغيرهم من المفطومين أحمدوا الله انو لو في أزمة لكن مافي اعدامات ولا اختفاء.

# هو انتو خليتو دولار في بنك السودان عشان الحكومة تستورد حاجة.

# قبل سقوط النظام بأيام وقف وزير المالية الركابى أمام البرلمان وقال ما عندنا مليون دولار نستورد بيها وقود ومافى جهة عايزه تسلفنا قروش.

# وزير الخارجية البكاى ابراهيم غندور وقف برضو أمام البرلمان وقال البعثات الدبلوماسية في الخارج ليها سبعة أشهر ما صرفت رواتب.

# وكان عايز يقول عندنا سفير جدعوا ليهو عفش البيت في الشارع.

# ده حالتو يا حسين نظامكم الفاسد قبض كم وتسعين مليار دولار من عائد بترول الجنوب قبل الانفصال، ده خلاف عائد بيع سودانير ومشروع الجزيرة والنقل النهري وخط هيثرو والبواخر والفنادق والأراضي وبيوت السودان في لندن والبريد وغيرها من ممتلكات الشعب والقروض الربوية .

# أسوأ شيء في الدنيا انو انسان في العقد الثامن من عمره وما بعرف حمرة الخجل ولا تراوده مثقال ذرة من الحياء الذى هو من الايمان.

# الطيب مصطفي الذى لم يستنكر قتل أهل دارفور وقتل 28 ضابطا في شهر رمضان ودفنهم في حفرة وبعضهم لم يلفظ أنفاسه الأخيرة ولم يستنكر قتل مئات المعتصمين الأبرياء ولم يستنكر قتل طلاب العيلفون وغيرهم.

# هذا الطيب جاء وذرف الدمع الهتون وبكى بحرقة وجنون وتأسف على الأخلاق لأن المجلس العسكري لم يسمح للمخلوع بتشييع جثمان والدته.

# هذا الطيب خريج معهد الاتصالات غير المثقف تولى منصب مدير التلفزيون وهو لا يفرق بين مدير الانتاج ومدير الكرة وبالرغم من ذلك قام بفصل مذيعين وفنيين ومهندسين واداريين في أكبر مجزة شهدها التلفزيون.

# وكمان أوقف بث أعمال فنية لكبار الفنانين، الوكر المهجور والقبلة السكرى وضنين الوعد والقمر بوبا وغيرها من الاعمال التي اطربت الشعب السوداني وشكلت وجدانه بدعوى مخالفتها للتوجه الحضاري.

# التوجه الحضاري ياتو البقبض فيهو المخلوع ظروف مليان دولارات وعبدالحي يوسف بقبض خمسة مليون دولار وعلى كرتى تسعة وتسعين قطعة أرض وعبدالدائم سبعين قطعة… ووجدى والفكى لسه ماشين؟

# السيد والى البحر الأحمر أصدر أوامر مشددة لكل القوات والمواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية لمواجهة جائحة كرونا وتمسك بالإجراءات لدرجة انه أعاد عقيد من سنكات الى نقطة الارتكاز في مدخل الولاية التي يوجد بها طاقم طبي ووكيل نيابة لإجراء الفحص الطبي من ثم يذهب الى حيث يشاء ويلتزم بالحجر الصحي لمدة اسبوعين والا يعد مخالفا للقانون.

# تصدقوا بعد الاجراءات والتشدد ده السيد الوالي ذاتو سافر الخرطوم وقضي كم يوم في لقاءات مع مختلف الجهات والمسؤولين وجاهم راجع ولاية البحر الأحمر بعربيتو وعلم الولاية يرفرف وبى نمرة خمسة ودوش دخل الولاية، ولا وقف بنقطة صحية ولا نقطة في الدوري الممتاز.

# يا سعادتك كان تقيف وتفحص وتحجر نفسك يمكن تكون لقطت ليك كرونياية صغنتوتة من الخرطوم وتفكيها في ناس أدروب المساكين ديل.

# يا سعادتك في وزراء أوربيين ومسؤولين كبار في البيت الأبيض التزموا بالإجراءات الصحية المتبعة احتراما للقوانين وتقديم القدوة والاسوة الحسنة وحرصا على سلامة الجميع وبعدين نحن قلنا عايزين دولة القانون