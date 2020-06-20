الصحة: تسجيل 100 اصابة جديدة بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 7 حالة وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 32 إصابة و الجزيرة 21 اصابة والقضارف اصابتين والشمالية 8 اصابات والنيل الابيض 14 اصابة واصابة واحدة في كل من نهر النيل وشرق دارفور ووسط دارفور و3 اصابات في كل من شمال كردفان وسنار واصابتين في كل من النيل الأزرق وجنوب كردفان والقضارف و10 اصابات في غرب كردفان

اما الوفيات فقد سجلت حالتين في ولاية الخرطوم و4 حالات في الجزيرة وحالة واحدة في نهر النيل

وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي التراكمي ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 8416 اصابة متضمنة 513 حالة وفاة واشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب الولايات المتاثرة فان ولاية الخرطوم سجلت 6392 اصابة تليها 759 اصابة ولاية الجزير ثم 158 اصابة بشمال كردفان ثم 224 اصابة ولاية القضارف و 162 اصابة ولاية سنار و128 اصابة النيل الأبيض اضافة الي اصابات متعددة في عدد من الولايات واوضحت الوزارة الي تماثل 118 حالة للشفاة 99 حالة في الخرطوم و 11 حالة في الجزيرة و5 حالات في نهر النيل و3 حالات في غرب كردفان

ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي 3204 حالة وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

يذكر ان الفحص المعملي اليومي تم لعدد 104 عينة في المعمل القومي للصحة العامة 104 عينة اجمالي العينات المفحوصة لاول مرة 72 عينة اجمالي العينات الموجبة لاول مرة بنسبة اجابية 69.2% كما تم فحص عدد 38 عينة في معهد النيل الأزرق 38 عينة مفحوصة لاول مرة 26 عينة موجبة مفحوصة لاول مرة بنسبة 68.4% اما معمل الصحة العامة بنيالا فقد تم فحص 8 عينات و8 عينات مفحوصة لاول مرة و2 عينة موجبة لاول مرة بنسبة إيجابية 25.2 %

فكانت اجمالي العينان المفحوصة 150 عينة والمفحوصة لاول مرة 150 عينة والموجبة لاول مرة 100 عينة بنسبة 66.7. %