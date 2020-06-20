مصادر: ايقاف قياديين بارزين بالنظام البائد جراء نشاط تخريبي

الخليج 365:

أوقفت السلطات السودانية، اثنين من القيادات البارزة في نظام الإخوان البائد، بعد ضبطهما متورطين في نشاط تخريبي .

وقالت مصادر مطلعة إنه تم توقيف الأمين العام للحركة الإسلامية السياسية بولاية الخرطوم عبدالقادر محمد زين، والإخواني اللواء المتقاعد عمر نمر، بعد ضبطهما في اجتماع لنظامهما المعزول في منطقة الجيلي شمال الخرطوم.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها، أن القياديين يواجهان تهم إدارة نشاط سياسي عبر حزب محظور في السودان، وأن عقوبة ذلك تصل إلى السجن لسنوات وفق قانون تفكيك تنظيم الإخوان .