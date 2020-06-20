الامم المتحدة: العنف الجنسي بمناطق النزاعات يعتبر من ابشع الجرائم

الخليج 365:

اكد صندوق الامم المتحدة للسكان دعمه لجهود الحكومة السودانية في محاسبة مرتكبي العنف القائم على النوع فى مناطق النزاعات.

واشار ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان بالسودان السيد َماسيمو فرانشسكو فى منبر سونا بمناسبة اليوم الدولى للقضاء على العنف الجنسي فى حالات النزاعات ، الى ان العنف الجنسي يعتبر من ابشع الجرائم

واكد اهمية التعاون لانهاء مثل هذه الجرائم و دعا الى وضع الضحايا فى مراكز تكون فى المتناول بهدف تقديم الخدمات الصحية .

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وقال ان العنف الجنسي ياتي مع النزاع المسلح مما يتسبب وصمة اجتماعية اضافية تقع على ضحايا هذه الجرائم ويجعل تحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي مهمة فى غاية الصعوبة ودعا الجماعات المسلحة لوقف هذه الجرائم البشعة .

وذكرماسيمو ان هذا اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي ياتي هذا العام والعالم يشهد جائحة كرونا التى اسهمت فى زيادة العنف الجنسي من خلال تقيد حركة الافراد مما صعب من الابلاغ عن الحالات الاكثر صعوبة .

واشاد صندوق الامم المتحدة للسكان بالسودان و تعاون وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الاستاذة لينا الشيخ في العمل سويا من اجل انهاء العنف الجنسي فى حالات النزاع .