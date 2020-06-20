دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** الاخ محمد عثمان الكوارتي احد المرشحين لرئاسة الهلال النادي الكبير وهو قليل الخبرة والتجربة…كوارتي يمارس الخداع مع جماهير الهلال هذه الايام بقوله .ساسجل نجم المريخ التش وسعادته يعلم جيدا أن التش غير مطلق السراح وأن عقده مع الأحمر يمتد حتي مايو من العام القادم ويبدو أن الرجل يريد أن يظهر عن طريق التش وأن كان جادا ويملك القدرة علي تسجيل لاعب من المريخ لماذا لم يفكر في محمد الرشيد ورمضان عجب مطلقي السراح خاصة وأن الهلال في حاجة شديده لهما ولا يوجد لاعب وسط في الازرق بمستوي محمد الرشيد وايضا لا يوجد لاعب بمستوي رمضان …لو فيك عمار يا سيد كوارتي فكر في ودالرشيد ورمضان وخليك من حكاية التش الفالقنا بيها كل يوم ..واهو التش رد عليك بقوة أمس وقال لن أترك المريخ حتي لو وزنوني دهب

** لأول مرة اعرف ان عوض شبو سيترشح لرئاسة نادي الهلال ..هي رئاسة الهلال بقت هاملة للدرجة دي

** الاستعجال أكثر ما يعيب الاخ عصام قدالة المرشح لرئاسة المريخ ومتسرع دايما وامس ملأ الأسافير ضجيجا وهو يعلن تكفله بإعادة قيد رمضان عجب ومحمد الرشيد واتصلت به عقب اطلاعي علي الخبر مباشرة واكدت له أن مجلس الفشل لن يسمح لك بإعادة قيد الثنائي ولن يقبل ذلك وسيوقفك عند حدك اليوم قبل غد وبالفعل أصدر المجلس بيان اعتراض قال فيه لم نفوض أي شخص لمفاوضة الثنائي .

** شاهدنا لقطات مصورة لعصام قدالة مع رمضان عجب وقال احد المواقع أن اللقطة كانت في حفل افطار أقيم صباح أمس وأن قدالة ادخل رمضان في حرج وهو يتحدث للاسافير عن إعادة تسجيله والحمد للله أن محمد الرشيد لم يظهر مع قدالة

** مجلس الفشل المريخي يعمل بالمثل القائل جو يساعدوه في دفن ابوه قام دس المحافير ..مجلس الفشل لن يستطيع أن يوف باي التزام تجاه ود الرشيد ورمضان ولا يسمح للاقطاب بالمساهمة في إعادة قيدهما

** كل الأخبار التي نشرت عن جلوس آدم سوداكال مع محمد الرشيد والوصول معه لاتفاق اخبار مفبركة واراهن أن سوداكال رئيس المريخ الغير معترف به لن يستطيع أن يدفع مليار واحد لود الرشيد أو رمضان

ومسلسل الرشيد ورمضان سيأخذ وقتا طويلا ولن نندهش اذا ذهبا لنادي اخر

** قطب مريخي اكد لي أنه علي استعداد لدفع أي مبلغ للاعب الهلال اطهر الطاهر لينتقل للاحمر وقال بالحرف الواحد اذا الكاردينال دفع ١٥٠ الف دولار حادفع ٢٥٠ وهكذا ساصل أي مبلغ وقلت له في الأول احصل علي موافقة مجلس الفشل حتي لا تدخل فيما دخل فيه قدالة

** متي سترفع وثيقة سحب الثقة من مجلس المريخ للاتحاد العام والوزير الولائي ومتين تشرق سماء الخرطوم حبيبتنا علي جماهير المريخ

** ننتظر استئناف الدوري الممتاز علي احر من الجمر لنستمتع بفوز المريخ علي وصيفه الدائم

** احساسي يقول أن الكاردينال سيتراجع عن قرار عدم خوضه الانتخابات القادمة نزولا لرغبة الملايين و

الكاردينال تكفل الآن بالتجديد لاطهر الطاهر وحارس المرمي يونس الطيب

** في عهد جمال الوالي تعاقد المريخ مع ابرز نجوم أفريقيا عصام الحضري ووارغو وكريم النفطي وعسكر في المانيا وتركيا ولعب امام بايرن ميونخ واندية روسية وانجليزية ولم يقف المريخ في أبواب الاتحاد الدولي ..والان الحال في المريخ يغني عن السؤال

** مصادري تؤكد أن هنالك مؤامرة في المريخ تحاك ضد محمد الرشيد ورمضان عجب وربما نعود للقصة بتفاصيل

** حارس مرمي المريخ منجد النيل .ماذا يريد

** موكب ٣٠ يونيو مع قحت ول ضدها

** صاحب هذا القلم مع معايشة الواقع واستئناف النشاط الرياضي فورا

** ريال مدريد سحق فالنسيا بثلاثية واقترب من صدارة الدوري الاسباني

** شاعر الشعب هو محجوب شريف وليس محمد حسن سالم حميد ..رحمهما الله

** تحية هذا الصباح لنجم المريخ السابق عبدالرحمن زيدان متعه الله بالصحة والعافية

** توفي صباح أمس الاخ المهندس سيد عبد الكريم نجم الإذاعة السودانية عاشق المريخ احد رواد دار الرياضة امدرمان ..نسأله تعالي ان يتغمده بواسع رحمته

** اشارك المريخابي الكبير هيثم محمد علي في وفاة صهره عبد العظيم احمد ابو زيد والفقيد كان احد منارات مدينة ود مدني ..رحمه الله

** اقول أنساك وانسي شقاي لو قادر

** آخر دبوس

** اللهم ارفع عننا الوباء الموجود في البلد وفي نادي المريخ