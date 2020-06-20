مناورات الكاردينال ومخططات الكوارتي.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? زعم اعلام الكاردينال ان الرجل يتأهب لمغادرة الهلال بنهاية دورته التي تبقت لها ايام و ادعى ان اشرف لن يتقدم للترشيح مجدداً .

▪️مزاعم الاعلام الكاردينالي تظل محل شك وريبه رغم ان مصدره الاستشاريه الاعلاميه (فاطمه الصادق)

▪نشكك في تلك المزاعم لمعرفتنا بحب الكاردينال للمنصب وادمانه اكذوبه الابتعاد عن الكراسي وفي البال مسرحيه الاستقاله الوهميه التي تقدم بها قبل اشهر .

▪️تلك المسرحيه التي شارك فيها للاسف من يزعموا انهم كبار الهلال والكل يشهد انهم اسوأ من انجبتهم حواء الهلال إن كانوا في الاصل هلالاب .

▪️صحيح ان فاطمه اكدت ان الكاردينال سيغادر فور انتهاء دورته لكن كم من مره قالت ذلك ولم يغادر !!

▪️لم يستمر فقط ، بل استفز شعب الهلال وقال (انا قاعد في قلبكم 25 سنه) !!

▪️الرأي عندي ان كردنه راغب في الاستمرار وكثير الشواهد تدعم ما اقول من ذلك اجتماعه بقائد الفريق و نائبه لبحث ترتيبات استئناف الدوري مع ملاحظه ان عودة النشاط ستكون عقب انتهاء دورة الرجل .

▪️الكاردينال شرع في ترتيبات التسجيلات (وفقاً لتصريحات اطهر و اخبار قناة الهلال) رغم ان فترة التسجيلات ستكون من مهام المجلس الجديد .

▪️مدير استاد الهلال يروج للجنة تسيير برئاسة الكاردينال وغير ذلك عديد الشواهد التي تؤكد ان الكاردينال يناور للاستمرار ولكن على مين !!

▪️شعب الهلال اوعى من هذه المناورات وتحالف كردنه مع الفلول لن يتيح له الاستمرار .

▪️صحيح ان الوزاره الولائيه لا تزال في قبضة الفلول حلفاء الكاردينال لكن الامر في عهد الثوره لم يعد كما كان ايام المخلوع .

▪️الامر الان بيد الاتحاد العام الذي يعرف جيداً كيف يحسم الامر بالهلال .

▪قيادة الاتحاد العام تعرف تماماً من دعم قائمة معتصم جعفر حتى تسقطها وتعرف كذلك الاداري الذي اجتمع بمناديب انديه الممتاز في منزله قبل ساعات من انتخابات الاتحاد العام ودفع لهم الاموال حتى يصوتوا ضد شداد .

▪️صحيح ان تصفية الحسابات ليست من اخلاق شداد لكن الرجل لا يجامل في انفاذ القانون ولن يمدد لرجل قضت المحاكم ببطلان رئاسته .

???? كعادته كان (فجر الغد) اول التظيمات المتأهبه للتفاعل مع مستجدات الراهن الهلالي .

▪️القياده العليا لتنظيم الكوارتي دخلت في اجتماعات مارثونيه وشكلت غرفة عمليات تحسباً لكافة الاحتمالات .

▪️ان جرت انتخابات غداً ففجر الغد الاكثر جاهزيه وان غلُب خيار التعين فهو الاحق به من واقع الجاهزيه الماليه والخبرات الاداريه فضلاً عن التواجد الفاعل في الساحه الهلاليه .

???? ارجو ان لا يكون صحيحاً ما تسرب عن استلام الكاردينال لايجار دكاكين الهلال لثلاث اعوام مقدماً بواقع (3) مليار لكل دكان .

▪️ليس من حق الكاردينال تجفيف موارد الهلال الماليه وحرمان المجلس القادم منها .

▪️أي تجاوز للضوابط الماليه سيكون وخيماً على مغترفه .

▪️لجنة ازالة التمكين تراقب التجاوزات عبر المحامي الشاااااطر كمال الامين .

▪️وجدي ومناع لا يرحمان لاسيما وان الملف الازرق بحوزتهما منذ فتره.

▪️حجازي شغلوا قاسي .

???? رئيس هلالي سابق رتب لاستثمار ملياري لن يحتاج الهلال بعده لجيب اي اداري .

▪️ليس خطه ورقيه ودراسة جدوى فقط ، بل اتفاق كامل قابل للنفاذ فور مغادرة الكاردينال وعودة الهلال لاهله.

???????? كلام سياسه .

▪️ظهر كتاب التربيه الاسلاميه للصف الاول اساس مزين بسور القران الكريم .

▪️سور قرانيه ، احاديث نبويه وقصص اسلاميه .

▪️ترى اين الذين زعموا ان (القراي) امر بحذف القران الكريم من المقرر !! اين الذين زعموا ان الرجل يسعى لمحاربة الاسلام و نشر الفكر الالحادي !!

▪️لماذا يكذب من يزعم انه الاحرص على الدين !!

▪️منذ متى كان تجار الدين الاحرص عليه ومنذ متى كان لصوص المال العام وسارقي الاراضي حماة الاسلام !! .

▪️(القراي) بعلمه الزاخر وعبقريته المعلومه لم يرد على سفهاء القوم لادراكه انهم لا يستحقون وان الكذب حبلوا قصير .

▪ الشعب باكمله خلف (القراي) وهو يستأصل من المقررات كل افكار تجار الدين .

▪القراي يا معذب لصوص المال العام .

▪️ســودان بلا كيزان .