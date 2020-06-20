مسؤول يمني يتوعد “بن زايد” بالندم لتدخله في سقطرى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توعد محافظة محافظة المحويت، شمالي اليمن، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، صالح سُميع، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بأنه سيبكي على اليوم الذي وطأت فيه قدمه سقطرى.

جاء ذلك في تغريدة له على تويتر، مساء الجمعة، بعد سيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً على مركز محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب اليمن).

وقال سُميع: “خذوا عني هذا واحفظوه لقوادم الأيام: سيبكي محمد بن زايد ندما على اليوم الذي وطأت فيه قدمه سهول سقطرى وجبالها”.

ودعا المسؤول اليمني محمد بن زايد إلى “مراجعة من تجرعوا ذلك عن بؤس ماضيهم في اليمن وأن يتعظ ويتعقل”.

سيبكي محمد بن زايد ندما على اليوم الذي وطأت فيه قدمه سهول سقطرى وجبالها وليسأل الأتراك والإنجليز عن بؤس ماضيهم في اليمن وما تجرعوه فيه إن كان يتعظ ويعقل

وفي تغريدة أخرى أوضح المسؤول أن “سقطرى كانت في الماضي وهي في الحاضر وستظل في المستقبل جزءا صميما من أراضي الجمهورية اليمنية، وأي تواجد أجنبي فيها سواء كان مباشرا أو غير مباشر لن ينفي حقاً في الحاضر ولن يشرعن للوجود الأجنبي في المستقبل”.

وأكد سميع وهو استاذ جامعي في القانون، أن ذلك ما تقضيه قواعد القانون الدولي العام، داعياً “اليمنيين الأباة” ألّا تبتئسوا.

عربي21