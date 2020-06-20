عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 20 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

شركة الكهرباء تدين الاعتداء على موظفين أثناء تأدية واجبهم

مفوضية حقوق الإنسان تؤكد علي كفاءة القضاء السوداني

انسياب صادر المواشي السودانية الي دول الخليج تصدير (20)الف راس ضان الي عمان

ادارة التحصيل الموحد : تقر بتأثر الايرادات وتكشف عن خطة اسعافية

المدير العام للشركة السودانية للتوليد الحراري يسرد اسباب تأخر صيانة عطل محطة زالنجي

الجريدة

اﻟﻜﺒﺎﺷﻲ : إذا ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺴﻼم ﺳﻨﻌﻴﻦ اﻟﻮﻻة

اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ 30 يونيو

اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺗﻨﻔﻲ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ 5 آﻻف ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻲ اﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻳﺠﺪد ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺎﺟﺎزة ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﺟﻬﺰة اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻳﻨﻔﻲ اﻳﻘﺎف ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ

وزﻳﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ﺿﺪاﻟﻌﻨﻒ واﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎﻟﻠﺴﻮدان ﻻﻧﻬﺎء اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ

النيل الدولية

الترتيبات الأمنية وملف السلطة تتسببان في تأخير توقيع اتفاق السلام

دقلو يجري مباحثات مع آبي أحمد في القضايا السياسية والاقتصادية

تسجيل (291) اصابة جديدة و(19) حالة وفاة بكورونا

المركزي ينفي ايقاف برامج الخدمات المصرفية عبر الموبايل

الخرطوم تنفي صدور قرار بالغرامة لمخالفي الزامية الكمامة

حريق “عدو ” بجزيرة صاى يقضي على 2000 نخلة

السوداني الدولية

ولاية الخرطوم تنفي صدور قرار بالغرامة (٥) آلاف لمخالفي الزامية الكمامة

الحكومة الإنتقالية تلتزم بالقضاء على العنف الجنسي

(كورونا) تتسبب في إغلاق مؤقت لمستشفى الكلي الحصاحيصا

مسؤول بالقضائية ينفي استلام ملف وداد بابكر

50 جنيه غرامة لبائعة شاي كسرت الحظر بالركويت

ضبط غاز مهرب بنهر النيل

اليوم التالي

Advertisements

(اليوم التالي) تكشف أسباب زيارة حميدتي إلى أديس

الكاف يوقع غرامة مالية على الهلال (30) ألف دولار

أخبار اليوم

تأجيل التوقيع على إتفاقية السلام بالأحرف الأولي بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح

المركزي ينفي ايقاف برامج الخدمات المصرفية عبر الموبايل

د. حسين نابري يكتب لـ (أخبار اليوم) حول اختيار رئيس البعثة الأممية بالسودان

الصحة العالمية : العالم دخل مرحلة جديدة في التعامل مع كورونا

إثيوبيا: سنمضي قدما بملء سد النهضة باتفاق أو بدون

مصر تحيل أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة

محمد بن زايد: موقفنا ثابت في دعم السودان الشقيق

الوطن

وصول (٤٠) الف طن قمح إلى ميناء بورتسودان

خطة لهيكلة الشرطة وتكوين جهاز الأمن الداخلي

حريق بجزيرة صاي يقضي على الفي نخلة

الشيخ مهران ماهر :مراجعة المنهج الدراسي من صميم عمل مجمع الفقه

المهندس عبد الكافي الطيب :سد النهضة قنبلة نووية وهؤلاء تهربوا من الإجابات المهمة

تصدير ٢٠ الف رأس ضأن لسلطنة عمان

السوداني

عبر الهاتف.. حمدوك يبحث مع محمد بن زايد تعزيز الأمن والسلام الاقليمي

الحزب الشيوعي يدعو المواطنين للخروج في 30 يونيو

المركزي ينفي إيقاف برامج الخدمات المصرفية عبر الموبايل

إصابة الشاعرة والإعلامية السودانية “نضال الحاج” بـ”كوفيد_19″

نبيل اديب: تعرضت للتهديد وليس لدي وقت اضيعه مع اعداء الثورة

السفارة السودانية بمصر : الأولوية في عودة العالقين ستكون للمرضى

في ذمة الله البروفيسور الطاهر محمد الدرديري

وكالة السودان للأنباء “سونا”

دقلو يجري مباحثات مع آبي أحمد في القضايا السياسية والاقتصادية

الوساطة: أسباب موضوعية حالت دون توقيع اتفاق السلام في موعده

الحزب الشيوعي يدعو للمشاركة في مليونية الثلاثين من يونيو

غرفة عمليات الاجلاء للمواطنين السودانيبن العالقين بمصر تحدد برنامج المغادرة

كباشي يشيد بدور الادارة الاهلية في دعم التماسك المجتمعي

كباشى يتفقد مرافق تحت التشييد بولاية غرب كردفان

غرفة عمليات الاجلاء للمواطنين السودانيبن العالقين بمصر تحدد برنامج المغادرة

الطيران المدنى: إكتمال ترتيبات استقبال المجموعة الاولى من العالقين بالاحد

سودانير تؤكد التزامها بتطبيق بروتكولات الصحة والسلامة

المركزي ينفي ايقاف برامج الخدمات المصرفية عبر الموبايل

ولاية الخرطوم تنفي صدور قرار بالغرامة لمخالفي الزامية الكمامة

تصدير 20 ألف رأس ضأن لسلطنة عمان

وزيرة العمل تؤكد حماية المرأة ضد العنف بكل انواعه

الامم المتحدة تؤكد مساندتها للسودان لانهاء العنف الجنسي بمناطق النزاعات

حريق “عدو ” بجزيرة صاى يقضي على 2000 نخلة

قرار بتشكيل لجنة للتعليم الإلكتروني بجامعة القرآن الكريم بالجزيرة

وصول 40.000 طن من القمح لميناء بورتسودان