إنسياب حصة ولاية الخرطوم من دقيق الخبز

الخليج 365 : أكد ابوبكر محمد نور المحجوب وزير الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم انسياب حصة الولاية من دقيق الخبز المدعوم والبالغة 43 الف جوال يوميا. وأشار فى تصريح (لسونا) الى الجهود التى بذلت بالتنسيق مع وزارة الطاقة والتعدين لتوفير غاز المخابز فى الوقت المناسب. وأبان أن المخزون الاستراتيجى من الدقيق يكفى حوجة الولاية لفترة طويلة موضحا انتظام الحملات للتأكد من الالتزام بالاوزان المتفق عليها مؤكدا توفير القمح المحلى لمطاحن الغلال بصورة طيبة . Advertisements وأكد دورالولاية ومباحث التموين فى حث بعض المخابز على تحقيق جودة الخبز التى يطلبها المستهلك. وعزا اصطفاف المواطنين بعض بالمخابز لخروجهم لطلب الخبز فى زمن محدد من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة. ويذكر انه قد وصلت الدفعه الاولى من القمح الذى سبق ان وقعت علي شرائه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى عبر برنامج الغذاء العالمى والبالغ 40 الف طن .

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