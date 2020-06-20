برشلونة الباهت يتعثر ويسقط في فخ اشبيلية

الخليج 365 :

تعادل برشلونة بدون أهداف مع مستضيفه اشبيلية في غياب الجماهير ليهدر نقاطا لأول مرة منذ استئناف موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد توقف طويل بسبب جائحة كوفيد-19.

ويحتل الفريق الكتالوني الصدارة برصيد 65 نقطة من 30 مباراة لكن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة يمكنه أن يصعد للقمة إذا هزم ريال سوسيداد خارج ملعبه يوم الأحد لأنه يتفوق على غريمه في المواجهات المباشرة.

ويحتل اشبيلية المركز الثالث ولديه 52 نقطة.

ودخل ليونيل ميسي قائد برشلونة اللقاء وفي رصيده 699 هدفا لكنه فشل في تسجيل الهدف 700 في مسيرته مع الفريق ومنتخب الأرجنتين رغم أنه كان قريبا من هز الشباك في الشوط الأول من ركلة حرة أبعدها أحد لاعبي اشبيلية برأسه على خط المرمى.