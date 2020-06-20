عناصر النظام البائد يفتعلون أزمة الدواء لخنق الحكومة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ما يعلمه السودانيون حد اليقين أن عناصر تنظيم الإخوان وبقايا نظامهم المخلوع سيعملون بكل ما في وسعهم من أجل خنق حكومة الفترة الانتقالية التي أعلنت حربها على فساد 30 عاماً استشرى بكل مؤسسات الدولة.
ورغم الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات في محاربة الفساد ومطاردة رموزه الذين استغلوا السلطة وتدثروا بالنفوذ لحماية مصالحهم، وبعد لفظهم الشارع وفشلوا في تحجيم دور الحكومة الانتقالية، اتجهوا لخنقها هذه المرة بخلق أزمة في الدواء عبر تخزين كميات من الأدوية والعقاقير حتى تلك التي توزع مجاناً.
فبجانب ما تقوم به لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد من جهود لمحاصرة المتاجرين في أزمة الدواء، كثفت نيابة حماية المستهلك والمجلس القومي للأدوية والسموم حملاتهما ضد المخازن العشوائية للدواء، حيث استردت لجنة إزالة التمكين أدوية وعقاقير طبية بلغ عددها (48) صنفاً من مخازن شركة أدوية تابعة لمنظمة إخوانية، وقد حوت قائمة الأدوية المستردة عدداً من الأصناف غير المتوفرة حالياً في الإمدادات الطبية بجانب عينات مجانية، وبلغت قيمة الأدوية المستردة بحسب اللجنة أكثر من 28 مليون جنيه سوداني.
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