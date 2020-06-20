الفريق كباشي: الحكومة ستعمل على تعيين الولاة بعد تأخر توقيع اتفاق...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﻫـﺪﺩ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺭﻛﻦ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎﻣﻊ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﺪﻯ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﻣﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻧﺄﻣﻞﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽﺑﺠﻮﺑﺎ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻥ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﻁﺮﺍﻑ ﻫﻮﺍﻭﻟـﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﺃﻛـﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡﻫﺪﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﻑ ﺗﺤﺮﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﻁﺮﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎءﻭﺍﻛﺪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻱﺗﻨﺎﺯﻝ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰﺗﻮﺍﻓﻖ ﺗﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﺑﻨﺎء ﺍﻟﻮﻁﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ .
ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻗﺪﻣﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻮﻻﺓ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻗــﻮﻯ ﺍﻋــﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻣﺠﻠﺲﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻳﻮﻟﻮﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﻣـﻦ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻠﻒﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟــﻮﻻﺓ ﻧﺼﺐﺃﻋﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﻗﺮ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔﻭﺃﻗﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩﻭﻗﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻮﺿﻊﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﻒﻭﺃﺭﺟﻊﺫﻟﻚ ﻟﺘﺮﺩﻱ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﺗﻌﻬﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱﺩﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﺩﻡ ﺍﻟﻀﻲ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻻﻳـــﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﺷـﺎﺭ ﺍﻟﻰﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻛﺸﻒﻋﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚﻓﺠﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ.
ﻭ ﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﻛﻞﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻏﺮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻻﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ.
ﻭﺍﻛﺪ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺗﻖﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.ﻭﺍﻛﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﻏﺮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﺭﻛﻦ ﻋﺒﺪﷲﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻗﺎﻝﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻮﺩ ﻭ ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﺪءﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺩﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺃﻗﺮ ﺑﺄﻥﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﻮﺃ ﺛﻼﺙ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ شروع ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﻮﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﺩﺧﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻻﺟﺮﺍءﺩﺭﺍﺳـﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﻬﻮﺩﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻭﺟـﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻟﻨﻬﻮﺩ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻠﻒ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔﺍﻟﻨﻬﻮﺩ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲﺑﺈﺳﻢ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻜﺮﻱﻁﺎﻟﺐ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔﻏﺮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻫﻴﺎﻛﻞﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻧﺴﻴﺎﺑﻬﺎ. (الجريدة)
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