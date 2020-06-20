ولاية الخرطوم: لم نصدر أي قرار او توجيهات بالزامية الكمامة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت ولاية الخرطوم انها لم تصدر أي قرار او توجيهات بالزامية الكمامة وتطبيق غرامة قدرها (٥) ألف جنيه للمخالفين مع العلم بان إرتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم هي الوسيلة الوحيدة لتفادي الاصابة بكورونا، وتعلن الولاية أن ما تم تداوله عبر الاسافير إشاعة مغرضة .

وتنوه الولاية الى أن اي قرارات تتعلق بالولاية أو الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم ما لم تصدر من إعلام الولاية فلا أساس لها من الصحة، وهناك قنوات معروفة ومتاحة للتواصل مع اعلام ولاية الخرطوم .