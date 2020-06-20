حقيقة ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ 5 آﻻف ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻲ اﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ بولاية الخرطوم

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أكدت ولاية الخرطوم انها لم تصدر أي قرار او توجيهات بالزامية الكمامة وتطبيق غرامة قدرها (٥) ألف جنيه للمخالفين مع العلم بان إرتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم هي الوسيلة الوحيدة لتفادي الاصابة بكورونا وتعلن الولاية أن ما تم تداوله عبر الاسافير إشاعة مغرضة.

وبحسب صحيفة الوطن، وتنوه الولاية أن اي قرارات تتعلق بالولاية أو الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورنا بولاية الخرطوم ما لم تصدر من إعلام الولاية فلا أساس لها من الصحة وهناك قنوات معروفة ومتاحة للتواصل مع اعلام ولاية الخرطوم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)