السودان يعلن تسجيل (100) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

بحسب التقرير الوبائي ليوم الأربعاء 17 يونيو 2020 ، أعلنت وزارة الصحة السودانية صباح يوم السبت، عن تسجيل (100) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، (32) منها داخل ولاية الخرطوم، ليصبح إجمالي الحالات في السودان (8416) حالة.

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كما تم أيضاً تسجيل (118) حالة تعافي جديدة من المرض (99) منها داخل ولاية الخرطوم ليصبح تراكمي عدد حالات التعافي في السودان (3204) حالة.

بينما تم تسجيل (7) حالات وفاة جديدة حالتين منها من ولاية الخرطوم ليصبح تراكمي الوفيات في السودان (513).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)