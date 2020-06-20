أردوغان يفشل في توطيد العلاقات مع الحكومة السودانية

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السبت 20 يونيو 2020
استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملف الكهرباء، للضغط على الحكومة الانتقالية بالسودان بقيادة الدكتور عبدلله حمدوك، للدخول في شئون البلاد.
قرر الرئيس التركي، في 13 مارس 2020، قطع إمداده للخرطوم بالكهرباء بذريعة تراكم ديونها، فأنقرة كانت تزود السودان بالكهرباء عن طريق بارجة تركية من البحر الأحمر منذ عامين، بمقدار 150 ميجاواط، مقابل 3 ملايين دولار في الشهر تدفعها الحكومة السودانية، بموجب اتفاق بين نظام الإخوان البائد بقيادة المعزول عمر البشير مع التركي محمد علي أوكتاي مالك البارجة.
والبارجة التركية كانت تغطي حاجة مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر بموانيها من الكهرباء، واعتبر خبراء ومصادر سودانية واسعة الإطلاع، أن الخطوة التركية تأتي ضمن مخطط إخواني لضرب الحكومة الانتقالية وإحراجها وتأليب الرأي العام عليها. ولكن في نهاية مارس تخطت الحكومة تلك الأزمة، بعدما عملت وزارة الطاقة على أعمال الصيانة في المحطات الحرارية، وتوفير الوقود المطلوب لهذا الغرض.
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