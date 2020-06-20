كيف استغل "أردوغان" حكم البشير عسكريًا؟

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السبت 20 يونيو 2020
استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حكم الرئيس المعزول عمر حسن البشير، لتوقيع اتفاقية عسكرية استخباراتية مع السودان في مايو 2011.
والتزمتِ الدولتان بالتعاون في مجال التدريب العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والاتصالات، والبحوث التكنولوجية.
وزار الرئيس التركي السودان في ديسمبر عام2017، وتم إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى، الذي توّج بتوقيعِ اثني عشر اتفاقًا إضافيًا، بما في ذلك الاتفاق المثير للجدل لتأجير جزيرة سواكن السودانية لتركيا.
وكان أردوغان يأمل أيضًا في تجديد ميناء سواكن الذي كان يومًا ميناء عثمانيًا سابقًا مهملًا لمدة قرن كامل وإنشاء قاعدة عسكرية للسفن والضباط الأتراك.
ويقول مراقبون: "كلَّ هذه الطموحات تبخرت بعد أبريل 2019، ما دفع أردوغان إلى اللجوء إلى المعارضة السودانية السرية التي كان يخترقها أعضاءُ جماعة الإخوان المسلمين بكثافة".
وتابعوا: "قرَّر أردوغان أنه إذا لم يتمكن من السيطرة على الدولة في السودان، فإنه سوف يتبنى جهودًا من شأنها إشاعة عدم الاستقرار لإسقاط الحكومة الجديدة وتمزيق البلاد".
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