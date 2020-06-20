من هم الذين هربهم البحيري من السودان إلى تركيا؟

السبت 20 يونيو 2020

لعب محمد البحيري، دورًا هامًا في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير على يد شعبه، في ترحيل بعض من جماعة الإخوان إلى تركيا.

وقام البحيري بمساعدة عدد من نظام البشير على الفرار من السودان إلى تركيا بعد سقوط نظام البشير في أبريل 2019.

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وتشمل القائمةُ الطويلةُ للأسماءِ العباسَ البشير، وعبد الله حسن البشير، شقيقي الرئيس السابق، وكلاهما ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.