الإمارات والسودان يؤكدان أهمية التعامل مع الخلافات من خلال الحوار

السبت 20 يونيو 2020

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات، اليوم خلال اتصال، هاتفي مع الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، فيما أكدا علي أهمية العمل من أجل تعزيز السلام والأمن الإقليميين، والتعامل مع الخلافات والنزاعات من خلال الحوار والطرق السلمية



وأكد محمد بن زايد، خلال الاتصال وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية، موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في دعم جمهورية السودان الشقيقة خلال المرحلة الانتقالية المهمة التي تمر بها .. معربا عن تمنياته لهذه المرحلة بإنجاز استحقاقاتها بنجاح وصولا إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى التنمية و الاستقرار.

كما تبادل ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء السودان وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .. إضافة الى مستجدات انتشار " فيروس كورونا " وسبل مواجهته واحتواء آثاره.

وأشار رئيس وزراء السودان الي أهمية وعمق العلاقات الإماراتية - السودانية و الروابط الوثيقة التي تجمع شعبي البلدين.