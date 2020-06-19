مصيبة جديدة على رأس ابن سلمان كفيلة بنسف حكم “آل سعود”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في مصيبة جديدة تهدد بزوال حكم آل سعود الذين يقوم أساس حكمهم على أرباح وعوائد النفط السخية، قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية العملاقة السعودية أرامكو، أمين الناصر، إن الشركة ستستخدم السيولة والدين لسداد توزيعات أرباح تبلغ 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي.

وأضاف أمين الناصر للصحفيين، أمس الخميس، عبر الهاتف “سيكون مزيجًا من الأمرين”، وأضاف “نود أن نستخدم النقدية الحرة لدينا بكل تأكيد في أغلب الوقت، لكن أدوات دين أخرى من البنوك أو السندات متاحة أيضًا لنا إذ لدينا ميزانية قوية”.

وجاء تصريح الناصر بعد يوم من إتمام أرامكو شراء 70 بالمئة في منتج بتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، مقابل 69.1 مليار دولار مع تمديد أجل السداد ثلاث سنوات حتى 2028.

وأثنى الناصر على الاتفاق المبرم مع صندوق الاستثمارات، وقال إنه يعود بالنفع على الطرفين، وإن هيكل السداد سوف يسمح بمواصلة تنفيذ المشاريع والوفاء بالالتزامات”.

وجمعت أرامكو سيولة بلغت 15 مليار دولار في الربع الأول، لكنها لا تكفي لسداد توزيعات الفترة البالغة 18.8 مليار دولار عندما سجل متوسط أسعار خام برنت 50 دولارا للبرميل، مقارنة مع 65 دولارا في نهاية 2019.وفي السياق، ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن أرامكو ألغت مئات الوظائف، وذلك ضمن خطة لتخفيض التكاليف عقب تراجع أسعار النفط.

وأضافت بلومبيرغ أن أرامكو تخلت عن هؤلاء الموظفين -ومعظمهم من الأجانب- وأبلغتهم بقرار تسريحهم من العمل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت الشركة السعودية في بيانها “إن أرامكو تتكيف مع بيئة الأعمال المعقدة للغاية والمتغيرة بسرعة”، وأضافت: “لا نقدم معلومات بشأن تفاصيل أي إجراء في الوقت الحالي، ولكن صُمِّمت جميع إجراءاتنا لتزويدنا بالمرونة والقدرة التنافسية، مع التركيز على النمو في المدى الطويل”.

وتوظف أرامكو نحو 80 ألف شخص، وتعد سياسة تخفيضات الوظائف روتينًا سنويًا، لكن الإجراء هذا العام أكبر من المعتاد، وفق مصادر تحدثت إلى بلومبيرغ.