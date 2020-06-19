إصابة الشاعرة السودانية “نضال الحاج” بـ “كوفيد_19”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ‏أعلنت الشاعرة والإعلامية السودانية الأستاذة “نضال حسن الحاج” أن الفحوصات أثبتت أصابتها بفيروس كورونا “كوفيد_19” المستجدونشرت “نضال” عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة : ” سلامات وتقدير، أرجو أن تكونوا بخير، تأكدت اصابتي بفيروس كورونا، والحمدلله، دعواتكم محبتي لكم وانهالت الدعوات من أصدقائها ومتابعيها متمنين لها عاجل الشفاء.

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