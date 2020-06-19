المالية بالجزيرة : تأخر صرف المرتبات بسبب نقص التحويلات من المالية الاتحادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالجزيرة إخلاص حسين، أن تأخير صرف مرتبات العاملين بالولاية لشهر مايو “حتى اليوم” سببه نقص تحويلات الفصل الأول من وزارة المالية الاتحادية الأمر الذي أحدث عجزا في تكملة المرتبات.

وأكدت في تصريح لوكالة السودان للأنباء، تلقيهم وعد من والي الجزيرة اللواء ركن أحمد حنان بمعالجة المشكلة مع المركز وصرف المرتبات الأسبوع المقبل.

وأشارت الي أن وزارة المالية الاتحادية كانت قد وعدت الأسبوع الماضي علي لسان مسؤولة تحويلات الفصل الأول خلال إجتماع لها مع ممثلي مالية الجزيرة الثلاثاء الماضي بتحويل الدعم المطلوب لإستكمال مرتبات الولاية عبر بنك السودان المركزي.

وقالت إن هذا التحويل كان مقررا له أن يصل الأربعاء الماضي لكنه لم يحدث.