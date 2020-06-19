كاتب سعودي يفجر غضباً على مواقع التواصل بتطاوله على الإسلام!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر الكاتب السعودي، سعود الفوزان، غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تطاوله على الإسلام، واعتباره الدين المسيحي أكثر عدالة من الإسلام فيما يتعلق بحقوق المرأة.

ودعا الفوزان، في تغريدة رصدتها “وطن” وحذفها الكاتب السعودي لاحقاً، إلى مساواة المرأة بالرجل في الحقوق خاصة فيما يتعلق بالشهادة والميراث.

وقال: “أتساءل فقط لماذا المسيحيون أعطوا المرأة كل حقوقها ومتساوية مع الرجل بينما نحن المسلمين جعلنا شهادتها نصف الرجل وورثها اقل من الرجل إذن كيف نقول للعالم نحن خير أمة أخرجت للناس، ونحن ل نحترم حتى بناتنا وزوجاتنا. هل تعتقدون أن العالم سيحترمنا؟ أشك في ذلك”.وأثارت التدوينة، التي حذفها الفوزان لاحقاً، جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ذلك يأتي في إطار الانفتاح الذي تسعى له السعودية تحت ولاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.