مفاجأة .. شركة إتصالات تشتري (3) مليون دولار يومياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف تحقيق استقصائي أجرته الانتباهة أون لاين حول ارتفاع أسعار العملات الاجنبية عن وقوف شركة اتصالات شهيرة وراء ارتفاع سعر الدولار.

واشارت مصادر الي أن شركة الاتصالات دأبت علي شراء مايعادل ثلاثه مليون دولار يوميا من السوق الموازي، واوضحوا عن تعاملها مع عدد من كبار تجار العملة الذين يحرصون علي توفير حوجتها من النقد الأجنبي.

وكشف التحقيق عن شراء شركات وجهات أخري العملة الحرة من السوق الموازي ومنها خطوط الطيران العالمية ووكلاء شركات الملاحة ومستوردو الأدوية وعدد من المصانع والشركات الخاصة والحكومية.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قد بدأت عبر القوات النظامية شن حملة ضارية ضد تجار العملة، وهو الامر الذي اعتبره احد تاجر بالسوق العربي بالمحاولة محدودة الأثر، ويعتقد بأن محاربة السوق الموازي للعملة الحرة يتوقف علي اجبار شركات الاتصالات علي عدم شراء العملة الحرة، بالإضافة إلي تتبع الجهات النظامية مصدر الأموال الوطنية الضخمة التي يضخها تجار جدد في سوق العملية الأجنبية.

ومنذ بداية الحملة شهد الدولار انخفاض ملحوظ، ويقدر خبراء حجم العملة الحرة خارج نطاق القنوات الرسمية بأربعة مليار دولار.