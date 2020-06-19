وصول أطنان من القمح الى ميناء بورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصَلت ميناء بورتسودان الدفعة الأولى من القمح و التي تبلغ (40.000) طن والذي قامت بشرائه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبر برنامج الأغذية العالمي، وذلك في إطار تنفيذ الإتفاقية السابقة الموقعة في ١٤ ابريل الماضي والتي كانت قد نصت على شراء واستيراد (200.000) طن من القمح عبر برنامج الأغذية العالمي نيابة عن حكومة السودان على ان تقوم الحكومة بسداد قيمة المبلغ بالعملة المحلية، وان يستخدم برنامج الأغذية العالمي العملة السودانية التي يتلقاها من وزارة المالية لتمويل برامجه وعمله الإنساني في البلاد.

وتأتي الاتفاقية في إطار مجهودات حكومة السودان في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة لبنك السودان المركزي .

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يذكر انه قد تم التخطيط لإستيراد القمح من خلال ( 5 ) دفعات تبلغ حجم كل دفعة 40.000 طن متري على مدى 10 أشهر.

هذا وقد تم تطهير السفينة الناقلة للقمح ضد فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وفحص طاقمها، فيما تمت إجراءات التخليص الجمركي من قبل هيئة الجمارك والفحص الغذائي من قبل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وستستكمل عملية تفريغ السفينة خلال ١٠ أيام.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي كانت قد توصلت لتفاهمات مع برنامج الأغذية العالمي في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها مشروع دعم الأسر الذي أطلقته الحكومة مؤخراً وذلك للإستفادة من الخبرات الفنية والتقنية للبرنامج في البلاد.