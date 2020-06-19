خبير مصري: رغبة إثيوبيا ألا يكون الاتفاق الفني النهائي ملزما “جنون مطبق”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور أيمن سلامة، اليوم الجمعة، أن “الزعيم الإثيوبيى بأن الاتفاق الفني النهائي المرتقب الشامل لتشغيل “سد النهضة” يجب ألا يكون اتفاقا ملزما، فهذا هو جنون مطبق بعينه”.

وقال لـ”بوابة” الأهرام المصرية إن “الدفوع الإثيوبية الواهية لسيادتها المطلقة علي نهر النيل الأزرق، و،نها دولة المنبع المالكة للنهر هي أكاذيب أشرة”

وتابع أن “تجاهل وإنكار إثيوبيا لحقوق دول الجوار وخاصة مصر دولة المصب لنهر النيل ما هو إلا تجاهل وإنكار شاذين”.

وأكد أيمن سلامة أن “حقوق دولة المصب لنهر النيل فى كافة المعاهدات الدولية والأحكام القضائية الدولية سواء أكانت أحكام صادرة عن محكمة العدل الدولية أو لهيئات التحكيم الدولي، فضلا عن آراء كافة فقهاء القانون الدولي دون استثناء، هى حقوق خصها القانون الدولي لعوامل عديدة أهمها العامل الجغرافى، لذلك فإن المزاعم الإثيوبية لا تعدو إلا أن تكون “فريات كذوبة” ومرسلات من دون عمد أو أساس”.

كما يرى أن “أي صك دولي تعقده الدول ذات السيادة وينشىء حقوق وواجبات دولية علي أطرافه، أيا كانت تسميته فهو بمثابة معاهدة دولية ملزمة”.

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أنه “سواء إتفقت الدول الثلاث (مصر والسودان و إثيوبيا ) علي تسمية هذا الصك الدولى المعطل بفعل إثيوبي بإتفاقية أو اتفاق أو ملحق أو بروتوكول أو مذكرة تفاهم أو نظام أو محضر جلسات فهو معاهدة دولية ملزمة لأطرافها”.