الأمم المتحدة تجري تحقيقا هاما حول العنصرية بعد مقتل جورج فلويد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالأسلوب العشوائي والعنيف للشرطة الذي أدى إلى مقتل جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية الشهر الماضي.

وووفقا لوكالة “رويترز”، بالإجماع وافق المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة، والذي يتخذ من جنيف مقرا له على قرار قدمته الدول الأفريقية يفوض مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بأن يقدم نتائج التقرير في غضون عام.

وجرى تخفيف نص القرار خلال مفاوضات وراء أبواب مغلقة عن صياغة أولية دعت بشكل صريح إلى تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في العنصرية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول. المادة السابقة الصحة العالمية تطلق تحذيرا شديدا: العالم يدخل في مرحلة خطيرة من جائحة “ الصحة العالمية تطلق تحذيرا شديدا: العالم يدخل في مرحلة خطيرة من جائحة “ كورونا المقالة القادمة خبير مصري: رغبة إثيوبيا ألا يكون الاتفاق الفني النهائي ملزما “جنون مطبق”

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